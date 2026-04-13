Sega надеется на дальнейшее партнерство с создателями Shinobi

Shinobi: Art of Vengeance — отличный пример того, каким должен быть современный экшен-платформер в сеттинге ниндзя. Благодаря продуманным механикам проект представляет особый интерес для фанатов метроидваний, и, судя по всему, впереди нас ждет полноценное продолжение истории.

После недавно вышедшего DLC Sega Villains Stage (где можно сразиться со знаменитыми злодеями Sega) работа студии Lizardcube над этим проектом завершена. Однако Sega, судя по всему, хочет продолжать сотрудничество с ними. Такаши Терада из Sega прокомментировал это партнерство в интервью IGN:

Поскольку дальнейших планов по выпуску DLC нет, Sega Villains Stage станет завершением этой главы. Лично хотелось бы и дальше создавать вместе с Lizardcube самые разные вещи, и есть надежда, что будущее принесет много интересного.

Новая часть Shinobi, конечно, стала бы настоящим подарком, но ранее студия также выпустила признанные хиты Wonder Boy: The Dragon’s Trap и Streets of Rage 4. Поэтому логично предположить развитие одной из этих серий, хотя это может быть и нечто совершенно иное — например, возвращение Алекса Кидда, на которое многие надеются