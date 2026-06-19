Sega определилась с датой релиза Shinobi: Art of Vengeance на Switch 2 - игра выйдет 24 сентября

Компании Sega и Lizardcube раскрыли дату выхода экшена Shinobi: Art of Vengeance на Switch 2 — релиз запланирован на 24 сентября 2026 года. Оформить предзаказ в eShop можно уже сейчас.

Для PlayStation 5 и Switch 2 выпустят физическое расширенное издание (Deluxe). При этом версия для гибридной консоли Nintendo вместо привычного картриджа получит карточку с кодом активации (Game-Key Card). Помимо самой игры, в состав Deluxe Edition войдут физические сувениры (артбук и карточки), дополнение со злодеями SEGA, а также загружаемый контент: костюм «Призрак», амулет Medic Lite, саундтрек и 2 000 монет внутриигровой валюты.

Напомним, что первоначальный релиз Shinobi: Art of Vengeance на ПК и консолях текущего поколения состоялся 29 августа 2025 года.