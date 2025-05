Shinobi: Art of Vengeance может получить продолжение - всё зависит от успеха игры

Возвращение легендарной серии Shinobi станет одним из заметных игровых событий 2025 года. Shinobi: Art of Vengeance выходит 29 августа сразу на всех актуальных платформах — от PC до Nintendo Switch и консолей PlayStation и Xbox обоих поколений. Это первая новая часть франшизы за долгие годы, и фанаты уже гадают, станет ли она началом полноценного возрождения серии.

Согласно интервью изданию Game Informer, компания Sega действительно рассматривает возможность создания Shinobi: Art of Vengeance 2 — но всё будет зависеть от реакции аудитории на первую игру. Как отметил Кагасей Шимомура, директор по производству контента Sega, издатель заинтересован в возвращении и развитии классических франшиз.

«Мы заботимся об IP Shinobi и хотим его развивать. Если игра покажет хорошие результаты, возможно, мы сможем пойти дальше — выпустить продолжение, создать комиксы или даже мерчандайз», — отметил Шимомура.

Разработкой занимается студия Lizardcube, известная по проектам Streets of Rage 4 и Wonder Boy: The Dragon’s Trap, что уже внушает доверие. Sega, похоже, готова не просто реанимировать культовую серию, но и превратить её в полноценную современную медиафраншизу. Однако будущее Shinobi напрямую зависит от того, насколько тепло поклонники встретят августовскую новинку.