Shinobi: Art of Vengeance отлично работает на эмуляторе Eden - PC-версия защищена Denuvo

Как стало известно, эмулятор Eden, форк известного эмулятора Nintendo Switch Yuzu, полностью совместим с игрой Shinobi: Art of Vengeance.

Эмулятор может обеспечить 4K-разрешение при 60 FPS в данной игре на большинстве ПК. Примечательно, что PC-версия игры защищена Denuvo. Таким образом, игра через эмулятор в Switch версию может стать неплохой альтернативой для пиратов, учитывая что SEGA редко самостоятельно удаляет Denuvo.

В Shinobi: Art of Vengeance рассказывается про ниндзю Джо Мусаси, у которого случилась беда: неизвестная сила превратила всех жителей его деревни в камень, а саму деревню сожгла. Теперь он, конечно же, хочет выяснить, кто это сделал, и отомстить.