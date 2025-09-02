ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Shinobi: Art of Vengeance 29.08.2025
Экшен, Платформер
6.9 35 оценок

Shinobi: Art of Vengeance отлично работает на эмуляторе Eden - PC-версия защищена Denuvo

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, эмулятор Eden, форк известного эмулятора Nintendo Switch Yuzu, полностью совместим с игрой Shinobi: Art of Vengeance.

Shinobi: Art of Vengeance стала одной из самых высокооценённых игр 2025 года, получив похвалу от прессы

Эмулятор может обеспечить 4K-разрешение при 60 FPS в данной игре на большинстве ПК. Примечательно, что PC-версия игры защищена Denuvo. Таким образом, игра через эмулятор в Switch версию может стать неплохой альтернативой для пиратов, учитывая что SEGA редко самостоятельно удаляет Denuvo.

В Shinobi: Art of Vengeance рассказывается про ниндзю Джо Мусаси, у которого случилась беда: неизвестная сила превратила всех жителей его деревни в камень, а саму деревню сожгла. Теперь он, конечно же, хочет выяснить, кто это сделал, и отомстить.

Eden - эмулятор Nintendo Switch для ПК и Android
5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
yariko ookami
Таким образом, игра через эмулятор в Switch версию может стать неплохой альтернативой

Действительно неплохая альтернатива. Сам частенько пользуюсь эмуляторами.

3
BAZKIN

Такую игру и купить не жалко

Baka Mitai

Игра всего 1300 Делюкс стоит, она достойна покупки, в отличии от большинства игр скварей за последние 5 лет

Az_Az

А на эмуляторе Yuzu работает?