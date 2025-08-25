Shinobi: Art of Vengeance стала одной из самых высокооценённых игр 2025 года, получив похвалу от прессы

Недавно было снято эмбарго на обзоры Shinobi: Art of Vengeance, возвращение знаменитой серии SEGA о ниндзя. Её рейтинг на Metascore уже выше, чем у некоторых крупных игр года.

На момент написания статьи рейтинг Shinobi: Art of Vengeance на MetaCritic составлял 88, а на OpenCritic — 90. Это ставит её в один ряд с такими играми, как Kingdom Come: Deliverance 2, претендующей на звание «Игры года», и Monster Hunter Wilds. Сейчас она опережает Mario Kart World и Doom: The Dark Ages.

Игра получает всеобщее признание за боевую систему, графику и возрождение франшизы, но некоторые порталы критикуют её поверхностный сюжет, ограниченный доступ к исследованию и чрезмерно длинные уровни.

VGC — 5/5

The Gamer — 5/5

Noisy Pixel — 9.5/10

Gameinformer — 9.3/10

TechRaptor — 9/10

Press Start — 9/10

Push Square — 9/10

Shacknews — 9/10

Lords of Gaming — 9/10

Console Creatures — 9/10

IGN — 8/10

GameRant — 7/10

TheGamer — 100

Это одна из самых красивых, креативных и захватывающих игр 2025 года, которая, по моему мнению, легко претендует на звание «Игра года.

Noisy Pixel – 95

Всегда приятно говорить похвалу, когда классическая серия возвращается в лучшем виде, и Shinobi: Art of Vengeance идеально воплощает эту концепцию. Мастерски созданный двухмерный платформер и динамичные бои, основанные на невероятных движениях, а также достойные похвалы дополнительные испытания – здесь нет недостатка в тщательно продуманном качестве, которое по достоинству оценят любители платформеров. Если Shinobi: Art of Vengeance хоть как-то отражает уровень, которого можно ожидать от грядущих возрождений классики Sega, то, думаю, можно смело сказать, что мы в более чем надёжных руках.

Push Square – 90

Shinobi: Art of Vengeance сложно критиковать. Сюжет можно принять или отвергнуть, платформинг порой разочаровывает, а уровни могут затягивать до предела, но в целом это всё. В остальном это блестящий двухмерный экшен-платформер с потрясающей графикой и ещё более интересным геймплеем благодаря динамичным и увлекательным боям, которые становятся превосходными, как только вы вникаете в суть. Если это хоть как-то указывает на будущие возрождения франшизы SEGA, то нас ждёт отличное время.

IGN – 80

Это по-настоящему захватывающий двухмерный экшен-платформер, красивый как на вид, так и на игровой процесс. Он может похвастаться освежающе обширной боевой системой, а также большим количеством секретных побочных заданий, которые предлагают серьёзные дополнительные испытания вне основного сюжета. Подобно ниндзя, пристёгнутому к доске для сёрфинга, Shinobi: Art of Vengeance захватывает, смертельно опасен и невероятно крут.

Game Rant – 70

Если бы Shinobi: Art of Vengeance была сложнее и глубже, она потенциально стала бы лучшей игрой франшизы на сегодняшний день. На данный момент Shinobi: Art of Vengeance — это триумфальное возвращение, которое будет радовать поклонников жанра до конца его существования. Было бы здорово увидеть продолжение, которое станет ещё масштабнее и лучше.