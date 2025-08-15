В последнем трейлере Shinobi: Art of Vengeance показали новый уровень

SEGA продолжает свою миссию по возрождению классических франшиз, и одним из самых ожидаемых фанатами возвращений является Shinobi: Art of Vengeance, последняя часть этой культовой серии экшенов про ниндзя. В преддверии релиза компания выпустила трейлер, предлагающий новый взгляд на игру.

В новом видео представлена Пустыня, один из доступных уровней игры. Пустыня предлагает игрокам множество испытаний, включая ловушки, непредсказуемых врагов и гигантский череп, бродящий по ландшафту.

Эта пустыня определённо не бесплодная пустота. Она кишит свирепыми врагами, но сам песок может оказаться самым сильным противником. Осторожно пробирайтесь по дюнам, раскрывайте секреты, таящиеся внизу, и мстите всему, что движется.

Релиз игры запланирован на 29 августа 2025 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, в Steam и Nintendo Switch.