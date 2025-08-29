В Steam в продаже появились наборы Shinobi: Art of Vengeance с Ninja Gaiden: Ragebound и BlazBlue Entropy Effect

Sega объявила, что разработанная Lizardcube двухмерная платформенная игра Shinobi: Art of Vengeance теперь включена в два специальных набора.
Итак, потенциальные покупатели теперь могут купить в Steam наборы, в которые входит данная игра, а также Ninja Gaiden: Ragebound от The Game Kitchen или BlazBlue Entropy Effect от 91Act. Каждая из этих игр заслуживает внимания и стоит того, чтобы уделить ей время, особенно если вам нравятся 2D-экшены. При этом Entropy Effect по-прежнему остается недооцененной игрой.
Набор «Путь ниндзя» Shinobi: Art of Vengeance + Ninja Gaiden: Ragebound можно будет приобрести в Steam по цене $49.48, а Shinobi: Art of Vengeance + BlazBlue Entropy Effect — по цене $44.98.
Shinobi: Art of Vengeance уже доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК ( Steam).