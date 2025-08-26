Высокооценённый экшен-платформер Shinobi: Art of Vengeance обзавёлся релизным трейлером

SEGA of America выпустила новый трейлер в преддверии официального релиза SHINOBI: Art of Vengeance 29 августа. Трейлер демонстрирует предстоящий 2D-платформер в потрясающем, нарисованном от руки мире, созданном в сотрудничестве с разработчиком Lizardcube, студией, стоящей за знаменитой Streets of Rage 4. SHINOBI: Art of Vengeance выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam и Nintendo Switch 29 августа 2025 года.

Начинающие ниндзя, жаждущие ринуться в бой, могут сыграть в игру уже сейчас, за три дня до релиза, купив SHINOBI: Art of Vengeance Digital Deluxe Edition. Купив Digital Deluxe Edition или оформив предзаказ на SHINOBI: Art of Vengeance Collector's Edition, игроки также получат дополнение SEGA Villains Stage, которое выйдет в начале 2026 года. На этой насыщенной экшеном арене будут представлены культовые персонажи SEGA, включая злого гения из серии Sonic the Hedgehog, доктора Эггмана, а также будут объявлены новые враги. Бесплатная демоверсия с улучшенной версией первого уровня игры уже доступна для скачивания на всех основных платформах.