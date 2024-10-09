Universal Pictures и SEGA официально объявили о создании фильма по мотивам серии Shinobi

Universal Pictures и SEGA официально объявили о создании фильма по мотивам культовой серии видеоигр Shinobi. Режиссером проекта выступит Сэм Харгрейв, известный по франшизе "Тайлер Рейк: Операция по спасению", а сценарий адаптирует Кен Кобаяси. Продюсерами фильма станут Марк Платт и Адам Сигел, работающие через Marc Platt Productions, а Дмитрий М. Джонсон займется продюсированием от Story Kitchen. SEGA также примет участие в проекте через Тору Накахару.

Shinobi дебютировала в 1987 году как аркадная игра и стала одной из знаковых франшиз видеоигровой индустрии. В центре сюжета — Джо Мусаси, современный ниндзя, сражающийся с могущественными силами зла. Серия известна своим динамичным экшеном и увлекательной историей. Всего франшиза насчитывает четырнадцать игр, включая спин-оффы, и продана тиражом более пяти миллионов копий.

Новая часть серии была анонсирована в конце 2023 года, и более подробная информация будет представлена позже.