Студия HONEY PARADE GAMES представила новую условно-бесплатную ролевую игру Shinobi NEXUS и раскрыла интересные детали о приключениях девочек-ниндзя. Как оказалось, в Японии игра уже выходит 29 ноября на ПК и мобильных платформах. О сроках глобального релиза пока ничего неизвестно, но зато можно посмотреть зрелищных трейлер с откровенными купальниками и узнать геймплейные особенности игры.

Новинка знаменует возвращение франшизы Senran Kagura после закрытия предыдущего мобильного долгожителя Shinobi Master: NEW LINK в мае 2025 года. Серия традиционно посвящена противостоянию тайных школ куноити и сочетает боевые искусства с откровенным визуальным фансервисом. За дизайн как классических, так и совершенно новых героинь вновь отвечает бессменный художник серии Нан Яэгаси.

В Shinobi NEXUS сюжет разворачивается вокруг конфликта добрых и злых синоби, а также школьной жизни юных учениц. Игрок берет на себя роль куратора и наставника академии, которому предстоит обучать девушек, следить за дисциплиной и выстраивать с ними доверительные отношения. В отличие от динамичных слэшеров основной линейки, игровой процесс перешел в жанр пошаговой командной RPG: игроки выбирают умения героинь и комбинируют связки атак в трехмерных битвах.

Помимо сражений, разработчики подготовили широкий набор дополнительных активностей. Глубокий редактор внешности позволяет подбирать прически, аксессуары и костюмы, включая школьные купальники и наряды других персонажей. Еще в игре будет специальный 3D-режим релаксации, в котором девушки посещают сауну после тренировок и заданий

На недавнем специальном стриме разработчики показали первые живые кадры игрового процесса с участием сэйю. Пока японские пользователи готовятся к старту серверов в конце ноября, зарубежному сообществу остается ждать отдельных новостей о возможном выходе игры на международном рынке.