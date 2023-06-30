Ниндзя-сайдскроллер Shinobi non Grata выйдет 17 августа на PS4 и Switch ©

Аркадный боевик про ниндзя Shinobi non Grata для PlayStation 4 и Switch будут выпущен 17 августа, объявили издатель Flyhigh Works на пару с разработчиками из студий Studio PICO и Esquadra.

Дебют Shinobi non Grata состоялся на PC (Steam) 25 мая.

На дворе 1838 год, 9-й год эры Тэнпо — время беспорядков в Японии. Генба Кисараги, лидер клана Оборо Итто, заключает союз с демонами с целью свержения правительства бакуфу. Только один осмеливается бросить ему вызов — Каин, потомок рода шиноби, специализирующийся на борьбе с демонами.