Ship Graveyard Simulator стала бесплатной на выходные в Steam

Ship Graveyard Simulator можно бесплатно попробовать в Steam в эти выходные. Игрокам предлагают взять на себя роль рабочего, который разбирает огромные заброшенные корабли, срезает металлические конструкции и исследует ржавые отсеки.

В игре предстоит работать с тяжёлым инструментом и промышленным оборудованием. Для демонтажа кораблей используются молоток и газовый резак, а сам процесс строится вокруг поиска ценных материалов и постепенного разбора судов.

Разработчики делают акцент на реалистичном и довольно грязном процессе работы. Игрокам приходится пробираться по старым кораблям, искать подходящие элементы для демонтажа и аккуратно разбирать конструкции, чтобы получить максимум полезных ресурсов.

Бесплатные выходные проходят в рамках акции, посвящённой всей серии Ship Graveyard Simulator. На время распродажи продолжение Ship Graveyard Simulator 2 также продаётся со значительной скидкой, причём игру можно проходить вместе с друзьями в кооперативе.

Кроме того, разработчики выпустили бесплатную демоверсию Ship Graveyard Simulator 3. Таким образом, игроки могут бесплатно познакомиться как с первой частью, так и с будущей игрой серии.