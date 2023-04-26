Бесплатный пролог Ship Graveyard Simulator 2 стал доступен в Steam ©

Games Incubator объявила о выпуске бесплатного пролога грядущей второй части симулятора кладбища кораблей Ship Graveyard Simulator 2. Пролог также является очень хорошей возможностью для игроков, желающих проверить игру до ее выхода, благодаря которой они могут познакомиться с совершенно новым миром, механикой и решениями, созданными во второй части Ship Graveyard Simulator.

В Ship Graveyard Simulator 2: Prologue игроков ждут новые, более крупные корабли, новая игровая механика, функции и улучшения, а также значительно улучшенная знакомая механика из первой части игры. В Prologue есть много компонентов, которые нужно уничтожить в затонувших кораблях, включая двигатели, насосы, панели управления и многое другое. Игроков ждут новые квесты, заказы и испытания.

Независимо от того, являетесь ли вы ветераном игры или только начинаете разбирать корабли, Ship Graveyard Simulator 2: Prologue подарит вам часы геймплея и удовольствия.

Пролог доступен на 13 языках: английском, французском, итальянском, немецком, испанском (Испания), японском, корейском, польском, русском, упрощенном китайском, традиционном китайском, турецком и португальском (Бразилия).

Работа на кладбище кораблей — одна из самых опасных работ в мире, так что надевайте шлем и спасательный жилет, закатывайте рукава и начинайте уничтожать обломки корабля.