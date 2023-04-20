Для симулятора утилизации кораблей Ship Graveyard Simulator 2 выйдет бесплатный пролог 26 апреля ©

Пролог долгожданного продолжения симулятора утилизации кораблей Ship Graveyard Simulator 2 выйдет 26 апреля 2023 года в 14:00 по московскому времени. В Ship Graveyard Simulator 2: Prologue у игроков будут новые, более крупные корабли, новая игровая механика, функции и улучшения, а также значительно улучшенная знакомая механика из первой игры.

В игре будет множество доступных для разборки фрагментов, деталей, модулей и компонентов затонувших кораблей, включая двигатели, насосы, пульты управления и многое другое. Новые квесты, заказы и испытания ждут игроков, которые хотят расширить свой бизнес и получить как можно больше ценных частей корабля.

Однако игрокам следует помнить, что работа на кладбище кораблей — одна из самых опасных работ в мире. В игре Ship Graveyard Simulator 2: Prologue вас ждет множество опасностей. Поэтому надевайте каску и спасательный жилет, закатывайте рукава и начинайте сносить обломки.

Пролог игры будет доступен на 13 языках: английском, французском, итальянском, немецком, испанском (Испания), японском, корейском, польском, русском, упрощенном китайском, традиционном китайском, турецком и португальском (Бразилия).