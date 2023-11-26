Новое приключение в Ship Graveyard Simulator 2 выйдет в декабре этого года

Games Incubator анонсировал предстоящий DLC для очень положительно принятой второй части Ship Graveyard Simulator. DLC Warships появится в декабре 2023 года и предоставит игрокам новые модели кораблей для сноса, достижения и игровую механику. Приготовьтесь отправиться в незабываемое приключение в мире разрушения кораблей, где игрокам предстоит столкнуться с эпическими испытаниями и раскрыть секреты, скрытые внутри огромных военных кораблей.
Откройте для себя новые эпические военные корабли и заработайте уникальную добычу и достижения. DLC Warships приносит игрокам огромный флот военных кораблей, эти корпуса выдержали много пуль, но на этот раз мне придется столкнуться с молотом игрока. DLC Warships приносит с собой уникальные возможности и достижения — столкнитесь со всеми трудностями во время сноса и сразитесь в последнем бою с военными кораблями.
Отправляйтесь в неизведанное: старые военные корабли покажут не только свои грозные конструкции, но и опасности, которые они несут. Радиоактивные материалы, хранящиеся в контейнерах, представляют собой серьезную проблему, из-за которой работы на обломках становятся невозможными. Вооружитесь счетчиком Гейгера, чтобы перемещаться по этой опасной местности, прокладывая путь крану для удаления вредных материалов и получения вашего спасения.