В Ship Graveyard Simulator 2 стартовал плейтест кооператива

Возьмите в руки резак и молоток — вас ждёт новая работа в этом продолжении Ship Graveyard Simulator. Путешествуйте по побережью, где находится самое большое кладбище кораблей в мире, разбирайте гигантские части судов и добывайте тонны ценной стали.

В Ship Graveyard Simulator 2 вам доступны новые корабли большего размера, новые игровые механики, функции и улучшения, а также значительно доработанные механики из первой игры.

Не забывайте, что ваша работа одна из самых опасных в мире, ведь вы разбираете самые огромные списанные суда. Что может случиться? Вам придётся столкнуться с множеством опасностей — газовая утечка, поражение электрическим током от кабеля, отравление токсинами в заброшенных помещениях. А что насчёт больших фрагментов и модулей кораблей?