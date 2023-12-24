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Ship Graveyard Simulator 2 16.08.2023
Симулятор, Инди, От первого лица
7.6 36 оценок

В Ship Graveyard Simulator 2 стартовал плейтест кооператива

monk70
Новости

Долгожданный тест кооперативного режима для Ship Graveyard Simulator 2 теперь доступен бесплатно для всех. Эта захватывающая новая функция позволяет игрокам объединяться с друзьями или другими энтузиастами, чтобы вместе перемещаться по сложным водам кладбища кораблей.

Тестирование в кооперативном режиме знаменует собой важную веху в разработке игры, предлагая игрокам захватывающий опыт совместной игры в завораживающе красивом мире Ship Graveyard Simulator 2. У участников будет возможность исследовать затонувшие корабли, решать головоломки и находить спрятанные сокровища, сотрудничая при этом со своими товарищами по команде.

Тестирование в кооперативном режиме доступно на 13 языках: английском, французском, итальянском, немецком, испанском, корейском, польском, русском, китайском (традиционное письмо), турецком, японском, бразильском португальском и китайском (упрощенное письмо).

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