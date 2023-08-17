Вышло продолжение симулятора утилизации огромных кораблей Ship Graveyard Simulator 2

PlayWay и Games Incubator выпустили симулятор утилизации гигантских кораблей Ship Graveyard Simulator 2 вместе с релизным трейлером.
Эта игра является продолжением игры-симулятора разборки кораблей Ship Graveyard Simulator. Игроки будут собирать полезные ресурсы в качестве рабочих-утилизаторов на Кладбище кораблей, где собираются выброшенные корабли.
Демонтаж не означает, что его надо производить вслепую. В зависимости от ситуации необходимо выбрать соответствующий инструмент, например, резка соединяющих деталей горелкой или резка железных труб дисковой пилой. Конечно, также необходимо обратить внимание на несчастные случаи на производстве, такие как утечки газа и электричества.