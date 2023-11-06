Ship of Fools получила второе бесплатное обновление и платный DLC

Кооперативная приключенческая игра, в которой игрокам выпадает роль «Глупцов». Эти существа единственные кто странствует по морям.

Во время этих приключений вам предстоит сражаться с морскими чудовищами, заниматься поиском таинственных артефактов и конечно же спасать мир от ужасной катастрофы.

В игре очень важно умение работать в команде, поскольку в одиночку не справиться со всеми испытаниями, что выпадут на долю вашего экипажа.