Ship of Fools получила второе бесплатное обновление и платный DLC

Fika Productions и Team17 Digital объявили сегодня, что рогалик для одиночной или совместной игры Ship of Fools сегодня получила в Steam второе бесплатное обновление Fish & Ships, а вскоре появятся и на дополнительных платформах. Второе обновление добавляет в ряды совершенно нового персонажа Отто, а также представляет четыре новых управляемых корабля, каждый со своими уникальными боеприпасами, артефактами и испытаниями.
Игроки, которым недостаточно дураков, также могут сегодня приобрести второе платное DLC к игре «Water Garden Duo» за 4,99 долларов США в Steam, чтобы играть за новую пару дураков Микои и Но, которые могут нанести разрушительный урон своими звуковыми атаками и молниеносной скоростью.