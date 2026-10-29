Посылки горят, зомби атакуют, а поезд не останавливается - безумный кооператив Ship or Burn выйдет 3 декабря

Доставка грузов ещё никогда не выглядела настолько хаотичной. Разработчики представили новый трейлер Ship or Burn! Co-op Express — кооперативной игры, в которой от одного до четырёх участников должны поддерживать работу поезда, разбираться с посылками и отбиваться от незваных гостей.

Задача кажется простой: загружать грузы, выполнять заказы и следить, чтобы поезд продолжал движение. Но очень быстро всё превращается в настоящий беспорядок. Посылки загораются, работа выходит из-под контроля, а за грузом начинают охотиться зомби.

Универсальное решение большинства проблем — топка локомотива. Туда можно отправить ненужные посылки, испорченные товары и даже слишком настойчивых противников. Главное, чтобы поезд не остановился, а команда успевала справляться с очередной катастрофой.

Ship or Burn! Co-op Express выйдет 3 декабря 2026 года на PC в Steam. Играть можно будет как в одиночку, так и в онлайн-кооперативе на четверых.