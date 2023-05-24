Анонсирован симулятор рыбалки Ships At Sea, который выйдет в раннем доступе Steam в 2024 году ©

Разработчик Misc Games анонсировал Ships At Sea, захватывающий симулятор рыбалки, продолжение франшиз Fishing: Barents Sea и Fishing: North Atlantic.

Благодаря многочисленным новым и расширенным функциям, совершенно новой игровой механике и долгожданному многопользовательскому режиму, Ships At Sea является уникальной и совершенной игрой-симулятором для морских энтузиастов, которая обещает обеспечить более реалистичный опыт в открытом море.

Ships At Se, действие которых происходит на норвежском архипелаге и в океане, представляет различные новые и очень подробные сервисные и грузовые суда, а также новые методы рыбной ловли, такие как джиг. Игра предлагает потрясающую графику и новую экономическую систему, позволяющую игрокам управлять своей карьерой, занимаясь рыболовством, обслуживанием и грузовыми перевозками.

С введением многопользовательского режима игроки могут отправиться в путешествие по миру кораблей с 4 друзьями. Они могут делиться ресурсами и предметами, обслуживать и ремонтировать свои лодки, покупать инструменты или оборудование в магазине, улучшать корабли, заправлять корабли на одной из заправочных станций и запасаться необходимыми припасами для себя и своей команды.

Через серию уровней навыков игроки могут развивать и улучшать свои способности. Шкиперы на грузовых кораблях могут использовать свои навыки для доставки товаров и материалов. Для тех, кто хочет повысить свои инженерные навыки, карьера на служебных судах предоставляет идеальную возможность получить опыт выполнения ремонтных и механических работ.