Иммерсивный симулятор рыбалки Ships At Sea вышел в раннем доступе для ПК

Ships At Sea переносит игроков в роль капитана рыболовецкого судна, бороздящего просторы Норвежского моря. Игра сочетает в себе реалистичную симуляцию морской навигации, управления судном и, конечно же, самого процесса рыбной ловли.

Одна из главных особенностей игры — это красивая графическая составляющая, особенно в плане симуляции воды. Шейдер WaveWorks от NVIDIA создаёт довольно реалистичную поверхность океана — с переливами волн, бликами солнца и пенными гребнями. Вода здесь — не просто фон, а полноценная часть игрового мира, влияющая на поведение вашего судна.

Кстати, о судах. Тут представлен широкий выбор рыболовецких кораблей разных типов и размеров. От небольших прибрежных траулеров до огромных океанских супертраулеров — каждое судно обладает своими характеристиками, возможностями и требует особого подхода в управлении. И здесь в дело вступает новая физически обоснованная система плавучести, которая обеспечивает реалистичное поведение кораблей на воде, учитывая их размер, вес, загрузку и условия моря.

Погодная система в игре — это отдельный вид искусства. Динамическая смена погодных условий не только влияет на видимость и состояние моря, но и создаёт неповторимую атмосферу. Пробивающийся сквозь тучи солнечный свет, завывание ветра во время шторма, раскаты грома и сверкание молний — всё это погружает вас в суровую романтику жизни в открытом море.

И напоследок стоит отметить, что Ships At Sea — это не только про море и корабли. Это ещё и про жизнь на берегу, в достоверно воссозданных норвежских гаванях Лофотенских островов. Здесь вы можете не только любоваться колоритной северной архитектурой, но и заниматься всеми аспектами рыболовного бизнеса. Посещайте местные магазины, чтобы приобрести новое оборудование, апгрейды и расходники. Отправляйтесь на верфь, чтобы отремонтировать и модернизировать своё судно.