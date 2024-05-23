Иммерсивный симулятор рыбалки Ships At Sea вышел в раннем доступе для ПК

Разработчики инди-игр из Ставангера (Норвегия) Misc Games сегодня сообщил, что иммерсивный симулятор рыбалки на лодках Ships At Sea вышел в раннем доступе для ПК в Steam и EGS. Полная версия для ПК будет доработана и выпущена вместе с PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2026 году.
Ships at Sea — идеальная игра-симулятор для любителей морского дела. Благодаря потрясающей графике, расширенным функциям игрового процесса и многопользовательскому режиму игроки смогут испытать острые ощущения в открытом море, как никогда раньше.
Будущие шкиперы пересекают неизведанные просторы Норвежского моря и отправляются в путешествие по миру кораблей вместе с четырьмя друзьями. Игроки могут ожидать, что на этапе раннего доступа к игре станет доступно множество функций, например, члены команды смогут делиться ресурсами и предметами, а также запасаться необходимыми припасами для себя и своей команды. Выстраивайте линию и обслуживайте лодки, покупайте инструменты или оборудование в магазине, модернизируйте корабли (и получайте лодки большего размера), заправляйте корабли на одной из заправочных станций, а также используйте другие функции игрового процесса.
Посредством ряда уровней навыков игроки могут развивать и улучшать свои способности. Шкиперы грузовых судов могут использовать свои навыки для доставки товаров и материалов. Для тех, кто хочет повысить свои инженерные навыки, карьера на судах технического обслуживания предоставляет идеальную возможность получить опыт выполнения ремонтных и механических работ. Если у вас на уме рыбная ловля, карьера коммерческого рыболова — это увлекательный маршрут, который учит различным методам рыбной ловли, стратегиям управления ресурсами и тактике распределения улова. Игроки также могут выбрать все три карьеры, если они справятся с поставленной задачей, поскольку Ships At Sea не ограничивают игроков одним карьерным путем.