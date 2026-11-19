Разработчик Tomas Sala выпустил бесплатное мультиплеерное обновление для ShipShaper — творческой песочницы о кораблестроении. Оно демонстрирует создание судов, реалистичную физику, морские бои и сражения с друзьями.

Игроки могут проектировать собственные корабли, испытывать их в деле и отправлять в бой против других участников. Основой игры остаётся свободное конструирование и эксперименты с устройством судов.

Мультиплеер объединяет спокойное кораблестроение с хаосом морских сражений: каждое судно можно проверить на прочность в бою с друзьями.

Бесплатное обновление уже доступно в раннем доступе Steam.