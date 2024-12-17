Анонсирован интригующий психологический хоррор Shiver, похожий на Silent Hill и "Нечто" Джона Карпентера

Независимая студия Team Nocebo анонсировала свою дебютную игру Shiver — атмосферный хоррор с элементами выживания, действие которого разворачивается в снежной буре, где реальность начинает трещать по швам. Игрокам предстоит погрузиться в жуткий, но красивый мир и испытать отчаяние борьбы за жизнь, напоминающее "Нечто" Джона Карпентера и суровые условия The Long Dark.

В Shiver игроки возьмут на себя роль Ханны — молодой женщины, которая отправляется на поиски своей пропавшей сестры в эпицентр внезапного и странного бурана. Однако вскоре становится ясно, что главная угроза — не только смертельный холод, но и существа, которые словно вырываются из самой стихии. Каждое столкновение здесь будет испытанием на прочность, а окружающий мир — головоломкой, требующей внимательности и планирования.

Особенности игры:

Суровая природа. Погода и мороз становятся полноценным противником, заставляя игроков искать укрытия и тщательно готовиться к любому шагу.

Погода и мороз становятся полноценным противником, заставляя игроков искать укрытия и тщательно готовиться к любому шагу. Боевая система. В арсенале Ханны есть как огнестрельное оружие, так и холодное, что позволит дать отпор монстрам, пришедшим из ледяного кошмара.

В арсенале Ханны есть как огнестрельное оружие, так и холодное, что позволит дать отпор монстрам, пришедшим из ледяного кошмара. Повествование с акцентом на эмоции. История Ханны — это борьба не только с физическими, но и внутренними страхами, в основе которой лежит отчаянная попытка спасти семью.

История Ханны — это борьба не только с физическими, но и внутренними страхами, в основе которой лежит отчаянная попытка спасти семью. Загадки и выживание. Игрокам придется решать экологические головоломки , находить ресурсы и балансировать между исследованием и выживанием.

Игрокам придется решать , находить ресурсы и балансировать между исследованием и выживанием. Вид от третьего лица. Модернизированная камера с видом «через плечо» погружает в мир игры и усиливает напряжение.

Shiver уже сравнивают с Silent Hill благодаря пугающей атмосфере и искаженной реальности, а также с Dead Space, где выживание против неизвестного становится ключевой темой. Однако на фоне снежной пустыни игра обретает свою уникальную идентичность — опасность здесь исходит как изнутри, так и снаружи. Даты выхода игры остается неизвестной, но у проекта уже есть страничка в Steam.