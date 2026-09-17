В Epic Games Store стартовала раздача Shogun Showdown и Mindcop

В Epic Games Store снова стартовала раздача игр, а это значит, что ПК-геймеры могут бесплатно добавить в свою коллекцию ещё два проекта. Акция прошлой недели с участием Luftrausers и Astral Ascent завершилась, и теперь их место заняли Mindcop и Shogun Showdown. Как обычно, вы можете навсегда добавить эти игры в свою библиотеку Epic Games Store в течение ближайших семи дней —до 24 сентября.

Mindcop представляет собой нелинейный детектив, в котором игроку предстоит выступить в роли полицейского, расследующего убийство. Найти преступника среди местных жителей нужно за пять дней, а для проникновения в их сознание предусмотрена специальная мини-игра-головоломка.

Shogun Showdown, — это стратегия с элементами «рогалика» (roguelike) и карточной игры (deck-builder). В этом высоко оценённом проекте от студии Roboatino игрокам предстоит перемещаться по сетке поля боя и поочерёдно сражаться с врагами и боссами. Необходимо грамотно выбирать моменты для перемещения, ожидания и атаки, реагируя на сигналы, которые подают противники перед своими действиями.