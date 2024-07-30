Динамичный изометрический шутер Shoot on Sight стартует в раннем доступе Steam 12 августа

Независимая платформа разработки indie.io и Aroko Game Studio представили свою игру Shoot on Sight, которая будет доступна в Steam 12 августа. Этот динамичный изометрический шутер погружает игроков в мир мошенничества, коррупции и мятежа. Вам, конечно, придется использовать стратегию и тактику.

Действие Shoot on Sight, происходящее в недалеком будущем, бросает игрокам вызов, предлагая выбрать сторону в разгар хаотичной революции. Десятилетия правления богатых, угнетение и коррупция довели общество до грани. Появились мятежники. Эти мятежники, называемые «Стейджерами», возглавляют восстание против Системы, сражаясь с элитными агентами, которые защищают свои нечестно нажитые богатства. В раннем доступе игроки могут выбрать обеспечение закона в качестве представителя полиции или стремиться освободить мир в качестве Стейджера — с двенадцатью уникальными персонажами на выбор, каждый из которых вооружен своими особыми способностями, разблокировками и захватывающими историями.

В этой игре умная тактика значит гораздо больше, чем оружие; игроки могут погрузиться в однопользовательские, конкурентные PvP и кооперативные PvE-режимы на динамических картах. Почти каждый предмет можно использовать творчески, чтобы получить преимущество, а разрушаемое окружение позволяет игрокам открывать новые стратегии, чтобы перехитрить своих врагов. Врагов можно преследовать и устраивать засады, следуя по следам, переломив ход событий. Каждая схватка требует стратегического мышления и командной работы, что делает Shoot on Sight настоящим испытанием тактического мастерства.

В Shoot on Sight можно будет играть в одиночку, против четырех человек или в команде из четырех человек. Вам будут доступны четыре игровых режима, а именно: Domination, Capture the Site, Bomb Site и Retake, каждый режим предлагает тактический аспект. Играя в этих режимах, вы откроете новые гаджеты, новое оружие и новые способности.