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Shop Simulator: Supermarket 25.10.2024
Симулятор, Инди, Экономика, От первого лица, Песочница
0 0 оценок

На ПК вышел симулятор супермаркета Shop Simulator: Supermarket

Simple Jack

На ПК состоялся официальный релиз симулятора супермаркета под названием Shop Simulator: Supermarket.

В этой игре, с поддержкой кооперативного режима, игроки будут управлять магазином, что включает в себя контроль уровня запасов, анализ данных о продажах, мониторинг рыночных цен, сканирование товаров, приём денег от клиентов и улучшение магазина. Кроме того, они будут заниматься приемом онлайн-заказов, удовлетворением запросов клиентов, обзвоном клиентов, открытием дополнительных касс, размещением товаров на стеллажах и продвижением бизнеса.

До 8 ноября игра доступна в магазине Steam со скидкой 25% за 486 рублей.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Sweety_Mustard

когда-то симулятор супермаркета выглядел так ;C

10
bubenson

Жду ответ наших разработчиков "симулятор кассира 5ки"

1
kolinmah

Симулятор алкомаркета бывает?)

0
Unicorling
0
КристианПобединский

опять это г*вно от первого лица..

0
Wolfenstein

если низя стыреть в магазе этом игровом то всегда можно стыреть эту игру каловую

0
Universe of Knowledge
игру каловую

Точное значение, современных ААА игр

-1
Paramezan

блин симуляторы всего и вся это конечно прикольно. Но бесит то что они такие картонные.

-1
Universe of Knowledge
но бесит то что они такие картонные.

Ну прям как современные игры

-1