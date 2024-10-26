На ПК состоялся официальный релиз симулятора супермаркета под названием Shop Simulator: Supermarket.
В этой игре, с поддержкой кооперативного режима, игроки будут управлять магазином, что включает в себя контроль уровня запасов, анализ данных о продажах, мониторинг рыночных цен, сканирование товаров, приём денег от клиентов и улучшение магазина. Кроме того, они будут заниматься приемом онлайн-заказов, удовлетворением запросов клиентов, обзвоном клиентов, открытием дополнительных касс, размещением товаров на стеллажах и продвижением бизнеса.
До 8 ноября игра доступна в магазине Steam со скидкой 25% за 486 рублей.
На ПК вышел симулятор супермаркета Shop Simulator: Supermarket
На ПК состоялся официальный релиз симулятора супермаркета под названием Shop Simulator: Supermarket.
когда-то симулятор супермаркета выглядел так ;C
Жду ответ наших разработчиков "симулятор кассира 5ки"
Симулятор алкомаркета бывает?)
опять это г*вно от первого лица..
если низя стыреть в магазе этом игровом то всегда можно стыреть эту игру каловую
Точное значение, современных ААА игр
блин симуляторы всего и вся это конечно прикольно. Но бесит то что они такие картонные.
Ну прям как современные игры