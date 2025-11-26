Вдохновленная вирусным роликом Shores of Vaelithar обзавелась страницей в Steam и первым тизером

Несколько месяцев назад в сети набрало широкую популярность короткое видео, сгенерированное нейросетью Midjourney. Пользователь под ником Desimulate продемонстрировал мрачный фэнтезийный мир с видом от первого лица, который многие зрители захотели увидеть в формате полноценного интерактивного проекта. Автор идеи прислушался к сообществу и основал студию OMW Game Studio, а игра получила официальное название Shores of Vaelithar и собственную страницу в цифровом магазине Valve.

Вместе с запуском страницы разработчики опубликовали первый тизер пре-альфа версии. Визуальный стиль проекта намеренно имитирует эстетику оригинального ролика, предлагая игрокам пикселизированную графику и атмосферу темного фэнтези. В видео продемонстрированы путешествие героя с факелом и мечом, разнообразные ландшафты и вид на монументальный замок.

Особое внимание создатель уделил вопросу использования технологий. Desimulate заверил аудиторию, что команда не использует искусственный интеллект для создания внутриигровых ассетов, 3D-моделей или текстур. Нейросети применяются исключительно на этапе пре-продакшена для генерации концепт-артов, чтобы художники могли точнее понять задумку автора. Весь показанный в трейлере материал является реальной записью игрового процесса на движке.

Геймплейно Shores of Vaelithar позиционируется как экшен-RPG в жанре меча и магии. Игрокам предстоит исследовать проклятые , сражземлиаться с полубогами, находить реликвии и зачищать процедурно генерируемые подземелья. Над проектом трудится небольшая команда из шести человек в свободное от основной работы время. По предварительным оценкам разработчиков, до полноценного релиза может пройти от 2 до 3 лет, однако демоверсию с демонстрацией боевой системы планируют выпустить уже в конце этого года.