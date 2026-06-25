Для стратегической головоломки ShoreTiles вышла полноценная бесплатная демоверсия в цифровом магазине Steam

Voxel Studios выпустила крупную ознакомительную версию своего расслабляющего тактильного проекта. Выход демонстрационной версии приурочен к обновлению официальной страницы игры на платформе Valve. Теперь все желающие пользователи могут совершенно бесплатно загрузить проект на свои персональные компьютеры и опробовать ключевые геймплейные механики.

Игровой процесс представляет собой медитативное строительство и бережное обустройство живописных прибрежных территорий с помощью карт-плиток вокруг одинокого маяка. Игрокам предстоит аккуратно соединять между собой различные элементы ландшафта, формируя песчаные пляжи, густые мангровые заросли и тихие морские лагуны. Главной задачей в дневное время станет создание гармоничной экосистемы и развитие экономики для защиты поселения.

За внешней медитативностью игры скрывается серьезная опасность, которая наступает сразу после захода солнца. С приходом темноты из морских глубин начинают выходить жуткие и беспощадные чудовища, привлеченные светом вашего маяка. Игрокам придется заранее возводить военные лагеря и оборонительные стены, чтобы успешно сдерживать ночные волны наступающих тварей и защищать жизни мирных поселенцев.

В состав опубликованной демоверсии вошли стартовые процедурно генерируемые биомы с уникальными погодными условиями и полной локализацией на 17 языков. Страница игры уже доступна для добавления в список желаемого, а полноценный релиз стратегии намечен на третий квартал текущего года.