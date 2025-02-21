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Shotgun Cop Man 2025 г.
Экшен, Инди, Платформер
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Авторы My Friend Pedro анонсировали платформенный шутер Shotgun Cop Man

Simple Jack

Издательство Devolver Digital стало партнёром нового проекта студии DeadToast Entertainment. Разработчики, известные по игре My Friend Pedro, анонсировали платформенный шутер Shotgun Cop Man. В этой игре игроку предстоит выполнить миссию по аресту Дьявола в аду.

Игрокам будут доступны особые режимы и редактор уровней для создания собственных кампаний. Игра выйдет на Nintendo Switch и PC в 2025 году. Игру выпустят с текстовым переводом на русский язык.

Демоверсия игры уже доступна в Steam.

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