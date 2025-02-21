Авторы My Friend Pedro анонсировали платформенный шутер Shotgun Cop Man

Издательство Devolver Digital стало партнёром нового проекта студии DeadToast Entertainment. Разработчики, известные по игре My Friend Pedro, анонсировали платформенный шутер Shotgun Cop Man. В этой игре игроку предстоит выполнить миссию по аресту Дьявола в аду.

Игрокам будут доступны особые режимы и редактор уровней для создания собственных кампаний. Игра выйдет на Nintendo Switch и PC в 2025 году. Игру выпустят с текстовым переводом на русский язык.

Демоверсия игры уже доступна в Steam.