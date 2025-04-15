Shotgun Cop Man от авторов My Friend Pedro выйдет 1 мая

Создатели безумного шутера My Friend Pedro из студии DeadToast Entertainment совместно с издателем Devolver Digital объявили дату релиза своей новой игры — Shotgun Cop Man. Платформенный экшен с упором на точность выйдет 1 мая на ПК и Nintendo Switch.

Игрокам предстоит отправиться в ад в роли вооружённого полицейского, чтобы арестовать самого Сатану. Но путь будет непрост — по дороге герой расправится с ордами демонов, используя крайне необычный способ передвижения: вместо обычных прыжков — выстрелы из дробовика, отталкивающие его от стен и врагов.

Для всех желающих уже доступна бесплатная демоверсия в Steam и Nintendo eShop. Полная версия предложит 150 насыщенных уровней, сражения с боссами, разнообразные испытания и встроенный редактор, поддерживающий мастерскую Steam.