Состоялся релиз Shotgun Cop Man - платформенный шутер от создателя My Friend Pedro

Издатель Devolver Digital вместе с DeadToast Entertainment выпустили Shotgun Cop Man - платформер на точность. Игрокам предстоит отправиться в ад в роли вооружённого полицейского, чтобы арестовать самого Сатану. Но путь будет непрост - по дороге герой расправится с ордами демонов, используя крайне необычный способ передвижения: вместо обычных прыжков - выстрелы из оружия, отталкивающие его от стен и врагов.

В игре представлено около 150 уровней поделенных на 8 локаций, а в конце каждой локации можно встретить боссов. Ещё есть необязательные испытания (пройти игру без урона или на время спидрана), а также редактор уровней (с интеграцией «Мастерской Steam») и перевод на русский. По словам разработчика-одиночки Виктора Огрена (Victor Agren), Shotgun Cop Man родилась из идеи платформера, в котором оружие — это ваши крылья. Выстрел из дробовика отбрасывает в противоположном направлении — вокруг этой простой концепции построена вся игра. Ей же объясняется и минималистичный визуальный стиль: Огрен не хотел, чтобы графика отвлекала от геймплея.

Ещё Devolver Digital выпустили юморной ролик посвященный выходу игры.

Игру можно приобрести за 385 RUB / 225 UAH