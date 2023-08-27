Состоялся релиз шахматного тактического шутера Shotgun King: The Final Checkmate на консолях ©

Трио разработчиков игр PUNKCAKE Délicieux и издатель Headbang Club представили свою пошаговую игру-рогалик, вдохновленную шахматами, Shotgun King: The Final Checkmate на Nintendo Switch, Xbox Series S|X, Xbox One и PlayStation 4 и 5.

Прохождение сюжета игры и победа над финальным боссом должны занять не менее 2 часов. Существует гораздо больше контента, который можно испытать и разблокировать, на прохождение которого может уйти около 10 часов.

Shotgun King: The Final Checkmate первоначально вышла 12 мая 2022 года в Steam и имела большой успех среди поклонников рогаликов, получив на платформе 93% положительных оценок. В ноябре игра получила большое контентное обновление, в которое добавлена новая система сложности, новые дробовики, новые карты и новый игровой режим.

Консольная версия привносит в игру новые визуальные эффекты, а также переработанные интерфейсы и совершенно новое обучение для монархов, которые все еще проходят обучение. Кодекс карточек и доска достижений заставят вас возвращаться снова и снова, пока вы не станете достаточно хороши в шахматах и не станете гроссмейстером на местном турнире