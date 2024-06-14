Анонсировали Shovel Knight Shovel of Hope DX Reveal. Переиздание оригинальной Shovel Knight

Shovel Knight относится к жанру 8-битных платформеров. Сами разработчики позиционируют ее как классику приключенческих экшенов «со всеми характерными особенностями».



Yacht Club Games gпо большей части состоит из бывших сотрудников студии Wayforward. Shovel Knight (Рыцарь Лопаты), в свою очередь, собрал в сервисе Kickstarter больше $300 000, хотя на создание игры разработчикам было нужно всего лишь $75 000.



Главный герой Shovel Knight – отважный рыцарь, вооруженный многофункциональным мечом-лопатой. Цель – одолеть злую колдунью и спасти любимую. В игре реализовано несколько интересных механик и, по меньшей мере, десяток громадных рыцарей-боссов. Здесь же стоит отметить многопользовательский оффлайн-режим Multiplayer Battle Mode.

Shovel Knight: Treasure Trove - полноценное и завершённое издание оригинальной игры.