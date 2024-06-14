Yacht Club Анонсировали Shovel Knight Shovel of Hope DX Reveal - переиздание оригинальной Shovel Knight.
В игру добавят перемотку времени, более 20 играбельных персонажей, мультиплеер, босс батлл арены кастамизацию, стереоизображение, выбор тела, бонусные испытания, читы.
Shovel Knight — компьютерная игра в жанре 2D action-платформера, созданная независимой студией Yacht Club Games и выпущенная в 2014 году для платформ Microsoft Windows, Nintendo Wii U и 3DS. Позже игра была также выпущена для macOS, Linux, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One и Nintendo Switch.Shovel Knight получила положительные отзывы критиков. Игра также получила ряд наград. Всего по состоянию на июнь 2015 года было продано более 700 000 копий игры
там на презентации еще анонсировали следующую часть лопатного(походу в 3д будет, на это много намеков), но без скринов\видео, а просто на словах