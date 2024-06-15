Для Shovel Knight Dig этим летом выпустят бесплатное DLC Wicked Wishes

Лагерь Лопатного рыцаря был разграблен, а вся добыча была похищена. Виновником является Бурильный рыцарь и его разбойники.

Наш герой не собирается оставлять это без ответа и поэтому берёт в свои руки верный лопатный клинок и устремляется в погоню.