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Shovel Knight Dig 23.09.2022
Адвенчура, Инди
6 17 оценок

Для Shovel Knight Dig этим летом выпустят бесплатное DLC Wicked Wishes

Simple Jack
Новости

Игра Shovel Knight Dig получит бесплатное DLC под названием Wicked Wishes, которое добавит новых врагов, реликвии, испытания, балансные изменения и улучшения.

Пользователи смогут улучшить свой ранг в гильдии Хуфмана, пройти опасные испытания, получить новые предметы и баффы для персонажа, а также столкнуться с новыми боссами и врагами.

Кроме того, в DLC планируется исправить ошибки, улучшить локализацию и внести другие важные изменения. Shovel Knight Dig уже доступен для покупки на платформе Steam по цене 465 рублей.

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Shovel Knight Dig
23.09.2022
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