Для Shovel Knight Dig этим летом выпустят бесплатное DLC Wicked Wishes

Игра Shovel Knight Dig получит бесплатное DLC под названием Wicked Wishes, которое добавит новых врагов, реликвии, испытания, балансные изменения и улучшения.
Пользователи смогут улучшить свой ранг в гильдии Хуфмана, пройти опасные испытания, получить новые предметы и баффы для персонажа, а также столкнуться с новыми боссами и врагами.
Кроме того, в DLC планируется исправить ошибки, улучшить локализацию и внести другие важные изменения. Shovel Knight Dig уже доступен для покупки на платформе Steam по цене 465 рублей.