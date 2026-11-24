Похоже, выход экшен-RPG Showa American Story, действие которой разворачивается в альтернативной Америке с японским колоритом эпохи Сёва, откладывается. Если раньше релиз ожидался в 2026 году, то теперь дата на странице игры в Steam изменилась на 2027-й. Официальных комментариев от разработчика пока не поступало.

Игра была анонсирована в январе 2022 года и изначально планировалась на 2025-й, однако позже NEKCOM Games перенесла её на 2026 год. Новый трейлер показали 26 августа на Gamescom — он демонстрировал заметный прогресс, но точную дату выхода тогда так и не назвали.

Согласно SteamDB, страница обновилась сегодня, поэтому вскоре может последовать официальное заявление. В прошлом месяце креативный директор проекта Сянъюй Ло рассказывал, что контент игры полностью готов, а команда занимается финальной доводкой качества. С учётом этого можно предположить, что официальная дата релиза уже не за горами.