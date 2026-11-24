Похоже, выход экшен-RPG Showa American Story, действие которой разворачивается в альтернативной Америке с японским колоритом эпохи Сёва, откладывается. Если раньше релиз ожидался в 2026 году, то теперь дата на странице игры в Steam изменилась на 2027-й. Официальных комментариев от разработчика пока не поступало.
Игра была анонсирована в январе 2022 года и изначально планировалась на 2025-й, однако позже NEKCOM Games перенесла её на 2026 год. Новый трейлер показали 26 августа на Gamescom — он демонстрировал заметный прогресс, но точную дату выхода тогда так и не назвали.
Согласно SteamDB, страница обновилась сегодня, поэтому вскоре может последовать официальное заявление. В прошлом месяце креативный директор проекта Сянъюй Ло рассказывал, что контент игры полностью готов, а команда занимается финальной доводкой качества. С учётом этого можно предположить, что официальная дата релиза уже не за горами.
Думаю пора уже вводить налог на игроделов за переносы ранее озвученных сроков релиза. Все равно их качество оставляет желать лучшего в итоге.