Сражение с зомби в Соединенных Штатах Японии в новом трейлере экшена Showa American Story

NEKCOM Games представила свежий трейлер экшена Showa American Story, погружающий в альтернативную постапокалиптическую Америку 1980-х годов. На видео показаны «Соединенные Штаты Японии», где города вроде Сан-Франциско и Нью-Йорка обрели японскую архитектуру и эстетику, а улицы заполнили зомби и бандиты. Игроки возьмут под контроль Чоуко — подростка, воскресшего из мертвых с таинственной силой, которая поможет ей выжить и сражаться с ордами врагов.

Боевая система предлагает динамичные стычки с разнообразными противниками, включая боссов, с возможностью сочетать холодное и огнестрельное оружие с необычными гаджетами. Разработчики поощряют экспериментировать со стилями боя и комбинациями способностей.

Помимо сражений, игра передаёт атмосферу 1980-х: Чоуко путешествует на большом автофургоне, который служит её домом. Транспорт можно улучшать и кастомизировать, а также прокачивать характеристики героини через исследование и сбор ресурсов. Они пригодятся для создания нового оружия, костюмов, коллекционных предметов и опыта. В игре также будут ностальгические мини-игры, добавляющие разнообразие в геймплей.

Showa American Story выйдет на ПК в 2026 году.