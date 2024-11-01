США в виде колонии Японии заполонили зомби в трейлере безумной ролевой игры Showa American Story

Издатель 2P Games и разработчик NEKCOM Games объявили, что Showa American Story — постапокалиптическая ролевая игра с элементами романтики — выйдет в 2025 году на PlayStation 5 и PC. Версию для PlayStation 4 отменили. Новый пятиминутный трейлер к игре показал босса по имени Сёгун, рост которого достигает шести метров. В интервью для IGN креативный директор XY.Luo отметил, что Сёгун использует необычное оружие — длинную шею, напоминающую шею жирафа, и летящий щит.

Showa American Story — это ролевая игра в жанре «роуд-муви». Главная героиня Чоуко Чигуса путешествует по альтернативной Америке, где традиции эпохи Сёва переплетаются с западной культурой. По пути она сражается с зомби и другими монстрами, используя различные виды оружия, от мечей до огнестрела.

Игроков ждут колоритные локации — Новая Йокогама (Голливуд), Нео Токио-4 (Остин, Техас), Сан-Франциско, Лас-Вегас и гора Рашмор.