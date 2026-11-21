Разработчик под ником Player1444 выпустил неофициальный порт компьютерной версии "Шрек 2", созданной студией KnowWonder в 2004 году, для смартфонов и планшетов на базе Android. Проект получил название Shrek2-android_edition и уже обзавёлся свежей тестовой сборкой 0.1.0-27 на GitHub. Для запуска требуется устройство под управлением Android 7 или новее, а размер установочного APK составляет 56.2 МБ.

Мобильная версия построена на открытых исходниках экспериментального проекта shrekNX от энтузиаста Ananasiy, который изначально разрабатывался для Nintendo Switch и macOS на чипах Apple Silicon. Вместо привычной эмуляции вроде Winlator авторы применили статическую рекомпиляцию кода: оригинальные модули x86 переводятся в код на языке C и собираются напрямую под архитектуру ARM64. За работу системных вызовов Win32, графики Direct3D 8, звука и ввода отвечает специальная прослойка совместимости, транслирующая рендер через OpenGL ES 3.0. Автор мобильной версии Player1444 отдельно отметил заслуги создателя исходного проекта, подчеркнув, что без него Android-порта бы не было.

Если ранняя тестовая сборка поддерживала исключительно русскую версию игры, то в свежем обновлении 0.1.0-27 порт стал универсальным и научился работать как с английским оригиналом, так и с локализацией от издателя Новый Диск. Разработчик добавил настраиваемое сенсорное управление с иконками в стиле Шрека, а сам лаунчер автоматически подстраивает интерфейс под язык системы. Кроме того, игра получила поддержку плавных 60 FPS с переключением частоты обновления дисплея и полноэкранный режим без чёрных полос на вытянутых экранах с соотношением сторон 20:9 и 21:9. В редизайне окна О порте автору помог пользователь под ником base64E.

В базовом репозитории shrekNX мобильная версия по-прежнему числится как несобранная, тогда как билд для Nintendo Switch при разрешении 720p и частоте процессора 1020 МГц показывал в сцене на болоте около 38-38.8 FPS и страдал от фризов при появлении новых материалов. Энтузиасты уже тестируют свежую сборку на портативных консолях вроде Retroid Pocket, однако некоторые владельцы таких устройств столкнулись с некорректной работой правого стика на геймпаде. При этом сам код проекта распространяется по лицензии MIT и не включает защищённые авторским правом ресурсы Shrek 2, поэтому для самостоятельной сборки пользователям потребуется собственная копия игры на PC.

Примечательно, что компьютерная "Шрек 2" на движке Unreal Engine 2 представляет собой совершенно самостоятельную игру, заметно отличающуюся от консольного экшена тех же лет от студии Luxoflux, который позже перенесли на компьютеры с подзаголовком Shrek 2: Team Action. Недавно компания Aspyr выпустила официальное переиздание DreamWorks Shrek 2 Remastered для PC и современных консолей, основанное именно на консольной версии Luxoflux. Однако этот ремастер получил прохладный приём в Steam, собрав около 47% положительных отзывов на старте из-за технических недоработок и вылетов, тогда как ностальгический платформер KnowWonder до сих пор не имеет официального переиздания.