Фанаты высмеяли системные требования Shrek 2 Remastered: для игры 2004 года нужна RTX 5070

Анонсированный ремастер Shrek 2 неожиданно столкнулся с критикой ещё до выхода. Игроков удивили системные требования обновлённой версии игры 2004 года: для запуска понадобится видеокарта уровня NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или RTX 4060, а для комфортной игры разработчики рекомендуют RTX 4070 или RTX 5070.

Согласно странице игры в Steam, ремастер получит улучшенные текстуры, обновлённый интерфейс и поддержку разрешения 4K. Однако опубликованные требования вызвали вопросы у пользователей: оригинальная Shrek 2 вышла ещё во времена GameCube, поэтому необходимость в столь мощном оборудовании кажется многим чрезмерной.

В соцсетях игроки уже начали шутить над ситуацией. Один пользователь заявил, что болотные пейзажи игры должны выглядеть невероятно впечатляюще, раз для них нужна такая видеокарта. Другой отметил, что его компьютер справляется с Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках, но, судя по требованиям, может испытывать трудности с ремастером 22-летней игры.

Некоторые сравнили требования Shrek 2 Remastered с ожидаемыми возможностями GTA 6, трейлер которой разработчики даже пародировали при анонсе переиздания. Впрочем, на этот раз шутки касаются не столько графики, сколько предполагаемой нагрузки на компьютер. По данным публикации, игре может потребоваться от 12 до 16 ГБ видеопамяти.

Отдельные пользователи также предположили, что ремастер мог быть создан с активным использованием ИИ, однако никаких подтверждений этому нет. В Steam отсутствует соответствующая отметка, которая позволила бы сделать вывод об использовании генеративного искусственного интеллекта при разработке или подготовке рекламных материалов.

За ремастер отвечает студия Aspyr, известная работой над переизданиями классических игр. Shrek 2 Remastered выйдет 10 ноября 2026 года — чуть больше чем за неделю до запланированного релиза GTA 6. Пока разработчики не объяснили, чем обусловлены столь высокие системные требования.