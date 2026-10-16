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Shrek 2: The Game 29.04.2004
Адвенчура, Аркада, От третьего лица, Фэнтези, Кооператив
7.8 173 оценки

Легендарный Shrek 2 возвращается! В сети раньше времени появился трейлер и скриншоты игры

Gutsz Gutsz

В цифровом магазине Xbox Store произошла весьма приятная утечка. На площадке раньше официального анонса появилась полноценная страница проекта Shrek 2 Remastered. Публикация раскрыла ключевые технические особенности переиздания, скриншоты и список нововведений. За разработку и выпуск обновленной версии культового приключенческого экшена 2004 года отвечает студия Aspyr Media, известная по ремастерам классических хитов.

Оригинальная игра, созданная по мотивам оскароносного анимационного фильма DreamWorks, получит комплексный графический апгрейд:

  • заявлена полноценная поддержка разрешения 4K, переработанные текстуры высокой четкости, улучшенный интерфейс и обновленные кинематографические кат-сцены;
  • в переиздание добавят полноценный фоторежим для создания памятных снимков и отдельный «режим читов», открывающий доступ к классическим игровым модификаторам;
  • игроки смогут переключаться между любимыми героями прямо во время движения, используя уникальные физические способности Шрека, Осла, Кота в сапогах и других персонажей для решения головоломок и сражений с боссами.
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Главным техническим нововведением станет расширенная поддержка совместной игры. Проходить приключение от болот Шрека до дворца в Тридевятом королевстве можно будет как в одиночку, так и в компании до четырех человек. Разработчики предусмотрели классический локальный кооператив за одним экраном, полноценный онлайн-мультиплеер и смешанный сетевой режим.

Забавно, но в последнее время инсайдеры всё чаще вспоминают знаковые проекты эпохи середины 2000-х — напомним, недавно в сети появились слухи о возможном ремейке не менее культовой вампирской RPG Vampire: The Masquerade — Bloodlines. Не исключено, что обе эти игры могут быть официально анонсированы в рамках ближайшей трансляции ID@Xbox, которая состоится уже 20 октября.

Культовая RPG с вампирами Vampire: The Masquerade - Bloodlines может получить ремейк - появился безумный слух

Официальная дата релиза и стоимость Shrek 2 Remastered на странице в Microsoft Store пока не указаны.

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