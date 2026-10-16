Легендарный Shrek 2 возвращается! В сети раньше времени появился трейлер и скриншоты игры

В цифровом магазине Xbox Store произошла весьма приятная утечка. На площадке раньше официального анонса появилась полноценная страница проекта Shrek 2 Remastered. Публикация раскрыла ключевые технические особенности переиздания, скриншоты и список нововведений. За разработку и выпуск обновленной версии культового приключенческого экшена 2004 года отвечает студия Aspyr Media, известная по ремастерам классических хитов.

Оригинальная игра, созданная по мотивам оскароносного анимационного фильма DreamWorks, получит комплексный графический апгрейд:

заявлена полноценная поддержка разрешения 4K, переработанные текстуры высокой четкости, улучшенный интерфейс и обновленные кинематографические кат-сцены;

в переиздание добавят полноценный фоторежим для создания памятных снимков и отдельный «режим читов», открывающий доступ к классическим игровым модификаторам;

игроки смогут переключаться между любимыми героями прямо во время движения, используя уникальные физические способности Шрека, Осла, Кота в сапогах и других персонажей для решения головоломок и сражений с боссами.

Главным техническим нововведением станет расширенная поддержка совместной игры. Проходить приключение от болот Шрека до дворца в Тридевятом королевстве можно будет как в одиночку, так и в компании до четырех человек. Разработчики предусмотрели классический локальный кооператив за одним экраном, полноценный онлайн-мультиплеер и смешанный сетевой режим.

Забавно, но в последнее время инсайдеры всё чаще вспоминают знаковые проекты эпохи середины 2000-х — напомним, недавно в сети появились слухи о возможном ремейке не менее культовой вампирской RPG Vampire: The Masquerade — Bloodlines. Не исключено, что обе эти игры могут быть официально анонсированы в рамках ближайшей трансляции ID@Xbox, которая состоится уже 20 октября.

Официальная дата релиза и стоимость Shrek 2 Remastered на странице в Microsoft Store пока не указаны.