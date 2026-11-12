На Shrek 2 Remastered пока нет рецензий от прессы - вероятно, пресс-копии рассылалась перед самым релизом игры

Игра Shrek 2 Remastered, вышедшая 10 ноября 2026 года, пока не получила оценок от игровой прессы. По всей видимости, копии для обзоров были разосланы только в день релиза, поэтому придётся немного подождать, чтобы понять, насколько удачной получилась эта версия.

В сети уже появились отдельные отзывы от игроков — и они весьма противоречивы. В американском магазине Xbox у игры обнадёживающий рейтинг 4,3 из 5: 76% пользователей поставили ей пять звёзд. В Steam ситуация заметно хуже: из более чем 350 отзывов сложилась «смешанная» оценка — лишь 46% из них положительные.

Критики, в частности, указывают на проблемы с внутриигровыми роликами, ошибки камеры, отсутствие текстур и скудный выбор графических настроек. Некоторые игроки также отмечают, что искусственный интеллект врагов стал хуже по сравнению с оригинальной игрой.