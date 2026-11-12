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Shrek 2: The Game 29.04.2004
Адвенчура, Аркада, От третьего лица, Фэнтези, Кооператив
7.7 191 оценка

На Shrek 2 Remastered пока нет рецензий от прессы - вероятно, пресс-копии рассылалась перед самым релизом игры

monk70 monk70

Игра Shrek 2 Remastered, вышедшая 10 ноября 2026 года, пока не получила оценок от игровой прессы. По всей видимости, копии для обзоров были разосланы только в день релиза, поэтому придётся немного подождать, чтобы понять, насколько удачной получилась эта версия.

В сети уже появились отдельные отзывы от игроков — и они весьма противоречивы. В американском магазине Xbox у игры обнадёживающий рейтинг 4,3 из 5: 76% пользователей поставили ей пять звёзд. В Steam ситуация заметно хуже: из более чем 350 отзывов сложилась «смешанная» оценка — лишь 46% из них положительные.

Критики, в частности, указывают на проблемы с внутриигровыми роликами, ошибки камеры, отсутствие текстур и скудный выбор графических настроек. Некоторые игроки также отмечают, что искусственный интеллект врагов стал хуже по сравнению с оригинальной игрой.

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Комментарии:  11
Ваш комментарий
Nimlis
копии для обзоров были разосланы только в день релиза, поэтому придётся немного подождать, чтобы понять, насколько удачной получилась эта версия.

Забавно, люди теперь поиграть не могут без мнения чужих людей. Надо ждать, что скажут другие дяди и тёти. 😉

У каждого своё мнение, и ждать кого‑то глупо, надо смотреть самому.

6
vertehwost

Может оно нафиг никому не нужно?

5
Цин_Ско

или не могут работать от счастья которое увидели

3
93Mr_Joker93

Как обычно проблемы на пк только

2
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