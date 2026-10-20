Официально анонсирован ремастер Shrek 2 от Aspyr - для комфортной игры понадобится RTX 4070 или RTX 5070

Студия Aspyr показала геймплей ремастера Shrek 2 — обновлённой версии игры по мотивам популярного мультфильма DreamWorks. Разработчики продемонстрировали знакомые локации и игровой процесс, а также раскрыли одну из особенностей переиздания: игроки смогут управлять разными персонажами.
Ещё одним важным нововведением станет мультиплеер, который позволит проходить игру вместе с другими игроками. Это может сделать приключение Шрека и его друзей ещё интереснее, особенно для тех, кто помнит оригинальную версию.
Предзаказы уже открыты, а релиз ремастера запланирован на 10 ноября. При этом системные требования вызвали удивление у игроков: для комфортной игры разработчики указывают видеокарты уровня NVIDIA GeForce RTX 4070 или RTX 5070, а минимальные требования включают RTX 4060 или RTX 3060.
Пока Aspyr не раскрыла все подробности обновлённой версии и не объяснила, почему ремастеру игры по мотивам мультфильма требуются столь мощные видеокарты. Дополнительная информация может появиться ближе к выходу.
Шизанулись, что-ли? Это как надо сделать ремастер, чтобы игра 2004 года вместо 32 мб видеопамяти требовала минимум 8 гигов?
Совсем еба...лись?!За такой визуал такие требования выставлять! Пусть лучше в оптимизацию научатся.
Я не играл в оригинал, на видео "ремастер"? Какие нахрен 4070 и 5070 под такую графу 2000 года, чучела конченные.
Там gtx460 должно хватать клоуны