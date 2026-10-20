Официально анонсирован ремастер Shrek 2 от Aspyr - для комфортной игры понадобится RTX 4070 или RTX 5070

Студия Aspyr показала геймплей ремастера Shrek 2 — обновлённой версии игры по мотивам популярного мультфильма DreamWorks. Разработчики продемонстрировали знакомые локации и игровой процесс, а также раскрыли одну из особенностей переиздания: игроки смогут управлять разными персонажами.

Ещё одним важным нововведением станет мультиплеер, который позволит проходить игру вместе с другими игроками. Это может сделать приключение Шрека и его друзей ещё интереснее, особенно для тех, кто помнит оригинальную версию.

Предзаказы уже открыты, а релиз ремастера запланирован на 10 ноября. При этом системные требования вызвали удивление у игроков: для комфортной игры разработчики указывают видеокарты уровня NVIDIA GeForce RTX 4070 или RTX 5070, а минимальные требования включают RTX 4060 или RTX 3060.

Пока Aspyr не раскрыла все подробности обновлённой версии и не объяснила, почему ремастеру игры по мотивам мультфильма требуются столь мощные видеокарты. Дополнительная информация может появиться ближе к выходу.