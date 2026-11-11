Shrek 2 Remastered встретили смешанными отзывами - игроки жалуются на сломанный кооператив и завышенную цену

Переиздание Shrek 2 Remastered стартовало в Steam не слишком удачно: на момент публикации оно собрало более 380 пользовательских отзывов, из которых положительными оказались лишь 45%. Главные претензии связаны не с самой игрой, а с техническим состоянием порта.

Покупатели сообщают о проблемах с настройками разрешения, многочисленных ошибках и неработающем сетевом кооперативе. Последний особенно разочаровал тех, кто приобретал ремастер ради совместного прохождения: подключиться к друзьям и создать лобби удаётся далеко не всем. Дополнительное недовольство вызывает необходимость использовать аккаунт Epic для сетевой игры.

Не понравилась аудитории и цена: за переиздание просят больше тысячи рублей. При этом Shrek 2 Remastered основана на консольной версии игры, тогда как многие поклонники рассчитывали увидеть обновлённую версию знакомого им ПК-релиза.

Впрочем, не все отзывы отрицательные. Часть игроков благодарит Aspyr Media за возможность вернуться к любимому приключению детства, пусть и с техническими оговорками. На PlayStation Store и Microsoft Store оценки заметно выше, однако владельцы консолей тоже сообщают о проблемах.

Aspyr Media пока не объявляла о планах по выпуску исправлений. Тем, кто рассчитывал пройти Shrek 2 Remastered вместе с друзьями, вероятно, стоит дождаться обновлений.