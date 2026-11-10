Шрек возвращается - состоялся выход ремастера Shrek 2

Состоялся релиз Shrek 2 Remastered на Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch, Switch 2 и ПК. Компания Aspyr перенесла приключение, вдохновлённое мультфильмом, на современные платформы: игра получила графические улучшения и новые возможности для совместного прохождения с друзьями. На ПК проект доступен в Steam и Epic Games Store.

Этот проект, о котором впервые стало известно благодаря появлению Shrek 2 Remastered в магазине Xbox, представляет собой переосмысление консольной игры 2004 года. За основу взята версия для PlayStation 2 — приключение, рассчитанное на командную игру. Она отличается от оригинальной версии для ПК, которая была 3D-платформером для одного игрока. Путешествие пролегает через Тридевятое королевство — от болот огра до замка Фионы. Уровни воссоздают ключевые моменты из мультфильмов студии DreamWorks и включают персонажей всей саги, а также множество секретов и «пасхалок». Игровой процесс сочетает в себе элементы экшена и приключения.

Предусмотрен кооперативный режим для четырёх игроков: играть можно как локально, так и по сети (или в смешанном формате). Пользователи, находящиеся за одной консолью, могут присоединиться к друзьям, играющим онлайн. Также доступно одиночное прохождение — собирать группу для этого не обязательно.

Среди доступных персонажей — Шрек, Фиона и Осел. Переключаться между ними можно в любой момент: у каждого героя есть уникальные способности, помогающие в сражениях с врагами и боссами, а также в решении головоломок, необходимых для продвижения по сюжету.

Графическая составляющая была полностью обновлена: улучшены текстуры, переработан интерфейс и обновлены внутриигровые видеоролики. Поддерживается разрешение 4K на платформах PS5, Xbox Series X|S, ПК, а также на Nintendo Switch 2 (при использовании в стационарном режиме).

Помимо визуальных улучшений, в игре появился фоторежим для создания снимков во время приключения, а также меню с разблокируемыми чит-кодами. С их помощью можно изменить настройки игры, чтобы упростить прохождение уровней.