Фантастическое приключение в области боевых искусств Shuyan Saga выходит на консолях ©

ESDigital Games и Lofty Sky Entertainment сообщили, что Shuyan Saga выходит сегодня для PS4/PS5, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch. Существующие игроки на ПК тоже могут присоединиться к веселью: сегодня также выходит бесплатное обновление для версии для ПК, которое обновит игру всем новым контентом, найденным в версии для консоли.

Действие Shuyan Saga разворачивается в древней китайской фэнтезийной вселенной боевых искусств. Она рассказывает историю мятежной принцессы Шуян, которая отправляется в судьбоносное путешествие, чтобы стать настоящей ученицей кунг-фу и помешать злой орде Гера уничтожить Пяти Королевства.

Shuyan Saga рассказывает настоящую историю кунг-фу с помощью более чем 1400 великолепных арт-панелей в сочетании с захватывающими трехмерными боевыми действиями, включающими более 300 боевых анимаций, взятых из Запечатлены движения техники кунг-фу Шифу Лунфэя Янга, мастера стиля Шаньсийского богомола.

Shuyan Saga может похвастаться совершенно новым сюжетным контентом, включая приключение в Нефритовом храме, а также новым турнирным режимом — Jade's Dungeon Descent. В этом режиме Джейд отклоняется от совета своего Учителя в поисках демона, который может дать ей силу освободить свой народ. Затерянная в катакомбах храма Джин-Ву Джейд должна преодолеть ловушки, головоломки и преданных последователей Змея, которые гарантируют, что допускаются только достойные.

Игроки на ПК тоже не останутся в стороне. Благодаря бесплатному обновлению, выпущенному сегодня, они не только смогут насладиться всеми улучшениями консольной версии, но и теперь бесплатно получат существующий контент DLC для игры.