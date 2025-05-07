Детективная визуальная новелла об убийствах в Сибири - Siberian Way получила глобальное обновление

Теперь игрокам доступна полноценная английская озвучка, кроме субтитров. И дерево ачивок - придется хорошо потрудиться, чтобы разблокировать их. Всего в игре представлено 50 достижений.

Кроме этого, в честь майских праздниках на платформах, где представлена игра - запущена скитдка 15%