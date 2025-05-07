Детективная визуальная новелла об убийствах в Сибири - Siberian Way получила глобальное обновление

Теперь игрокам доступна полноценная английская озвучка, кроме субтитров. И дерево ачивок - придется хорошо потрудиться, чтобы разблокировать их. Всего в игре представлено 50 достижений.
Кроме этого, в честь майских праздниках на платформах, где представлена игра - запущена скитдка 15%
После угробленных нескольких часов, когда не с того не с сего игра мне заявила что типа вас никто не спас. Во время очередного момента после обрушение осколка с потолка туннеля. Хотя до этого, спасали и не однократно эту поделку отправил лесом. Ибо дальше пройти было нельзя, так как нужно было видимо сначала играть, дабы как-то по другому угадать распределение отношения к тебе персонажей. Просто по мне совет не третье на эту поделку время. Выбор иллюзорен в нем. Например не хотели вы брать с собою дочку главного полицмейстера. Её вам все равно всучат по сюжету. Отправили дочку обратно к папаше со строй площадке в сибире. Все равно по сюжету она возвратится т.к. кто-то взорвал мост и т.д.