В Steam состоялся релиз мрачной детективной визуальной новеллы Siberian Way от российских разработчиков

На ПК в Steam состоялся релиз визуальной новеллы Siberian Way от российских разработчиков. Игра позиционируется как исторический триллер-детектив и предлагает глубокий сюжет, нелинейность и множество вариантов развития событий.

Действие разворачивается в конце XIX века на стройке Транссибирской магистрали, где происходит серия жестоких убийств. Расследовать происшествие отправляется чиновник по особым происшествиям Илья Савин. В сопровождении военного полицейского Рахнова и журналистки Василисы он пытается выяснить, кто или что стоит за загадочными смертями.

Siberian Way рассчитана примерно на 10 часов прохождения и включает:

7 возможных смертей главного героя до финала,

12 различных концовок,

67 вариантов ответов, влияющих на характер протагониста,

54 реплики, определяющие отношение спутников и их поведение,

интерактивный дневник с записями о спутниках и ходе расследования,

систему улик и зацепок, доступных в инвентаре.

В Steam доступна демоверсия, позволяющая ознакомиться с игрой перед покупкой.