В Steam состоялся релиз мрачной детективной визуальной новеллы Siberian Way от российских разработчиков

На ПК в Steam состоялся релиз визуальной новеллы Siberian Way от российских разработчиков. Игра позиционируется как исторический триллер-детектив и предлагает глубокий сюжет, нелинейность и множество вариантов развития событий.
Действие разворачивается в конце XIX века на стройке Транссибирской магистрали, где происходит серия жестоких убийств. Расследовать происшествие отправляется чиновник по особым происшествиям Илья Савин. В сопровождении военного полицейского Рахнова и журналистки Василисы он пытается выяснить, кто или что стоит за загадочными смертями.
Siberian Way рассчитана примерно на 10 часов прохождения и включает:
- 7 возможных смертей главного героя до финала,
- 12 различных концовок,
- 67 вариантов ответов, влияющих на характер протагониста,
- 54 реплики, определяющие отношение спутников и их поведение,
- интерактивный дневник с записями о спутниках и ходе расследования,
- систему улик и зацепок, доступных в инвентаре.
В Steam доступна демоверсия, позволяющая ознакомиться с игрой перед покупкой.
Хоррор детектив, так ещё от отечественного игропрома? СУПЕР УБОЙНО!!! 👍👌🤗 Надо закупать! // New Show
Разработчик проверяет игру на баги после релиза ))
// Seville Communion
Точно)
Мм визуальная новелла 💩🤢 // Артём Савельев
Не всем в кс-очку катать, людям разное нравится) // Seville Communion