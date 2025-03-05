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Siberian Way 19.02.2025
Адвенчура, Инди
6 5 оценок

В Steam состоялся релиз мрачной детективной визуальной новеллы Siberian Way от российских разработчиков

butcher69
Новости

На ПК в Steam состоялся релиз визуальной новеллы Siberian Way от российских разработчиков. Игра позиционируется как исторический триллер-детектив и предлагает глубокий сюжет, нелинейность и множество вариантов развития событий.

Действие разворачивается в конце XIX века на стройке Транссибирской магистрали, где происходит серия жестоких убийств. Расследовать происшествие отправляется чиновник по особым происшествиям Илья Савин. В сопровождении военного полицейского Рахнова и журналистки Василисы он пытается выяснить, кто или что стоит за загадочными смертями.

Siberian Way рассчитана примерно на 10 часов прохождения и включает:

  • 7 возможных смертей главного героя до финала,
  • 12 различных концовок,
  • 67 вариантов ответов, влияющих на характер протагониста,
  • 54 реплики, определяющие отношение спутников и их поведение,
  • интерактивный дневник с записями о спутниках и ходе расследования,
  • систему улик и зацепок, доступных в инвентаре.

В Steam доступна демоверсия, позволяющая ознакомиться с игрой перед покупкой.

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Siberian Way
19.02.2025
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