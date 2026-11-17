На GitHub активно разрабатывается OpenCiv4 - экспериментальный открытый 64-битный движок для культовой стратегии Civilization IV: Beyond the Sword, вышедшей в 2007 году. Проект ведет программист под ником bssth совместно с группой контрибьюторов, которые регулярно публикуют тестовые сборки и уже довели прототип до работоспособного состояния на Windows, macOS и Linux.

Оригинальная Civilization IV и аддон Beyond the Sword привязаны к 32-битной архитектуре Win32, устаревшему Python 2.4 и проприетарному интерфейсу Scaleform GFC, из-за чего тяжелые фанатские модификации нередко вылетают в поздней игре с ошибкой нехватки памяти MAF. Команда OpenCiv4 переписывает движок методом чистой комнаты на основе открытой документации и официально выпущенных исходников Firaxis Games без дизассемблирования оригинальных исполняемых файлов. Репозиторий распространяется под лицензией MIT и не содержит защищенных авторским правом ассетов, поэтому для запуска проекта требуется легальная копия версии 3.19 из Steam, GOG или с диска.

В основе разработки лежит перенесенное на 64-битную архитектуру игровое ядро CvGameCoreDLL и среда Python 2.7.18 со связками pybind11, тогда как рендеринг, работу с картой, звук и ролики через FFmpeg полностью берет на себя новый код на базе SDL3 и FreeType. Модификации, меняющие только XML, Python и графику, работают без переделок, а проекты с собственной логикой можно запускать после компиляции библиотеки CvGameCoreDLL-x64.dll. При размещении рядом с оригинальным 32-битным файлом каталог мода подходит сразу для новой и классической версий игры. В тестовых сборках уже функционируют масштабные модификации Rise of Mankind: A New Dawn 2 и Chronicles of Mankind, пакет BUG 4.4 и портированный на macOS модуль BULL 1.2, причем на форуме CivFanatics создатель проекта сообщил о стабильных тестовых сессиях в Chronicles of Mankind длиной около 700 ходов.

На текущем этапе разработки авторы добились полной детерминированности симуляции: при одинаковом зерне генерации автоигра искусственного интеллекта выдает идентичные контрольные суммы на каждом ходу на любой поддерживаемой системе - в версии для Windows на базе Direct3D 12, на Apple Silicon через Metal и на Linux с использованием Vulkan и шейдеров SPIR-V. Старые сохранения загружаются напрямую и свободно переносятся между платформами. Дополнительно в проект встроена оптимизация по профилю PGO, сокращающая время расчета поздних ходов на 5-10% без вмешательства в механику игры.

Среди уже готовых систем значатся карта мира с реками, дорогами, городами, границами и туманом войны, экраны управления, советники, Цивилопедия, дипломатия, редактор World Builder и ранняя версия сетевого мультиплеера. В свежих пререлизных сборках вроде v0.4.1 также появились масштабирование интерфейса, счетчик FPS, навигация по меню с клавиатуры, управление камерой через WASD, режим геймпада и опциональный автозапуск следующего хода через 2 секунды простоя. Тем не менее разработка еще далека от финала: команде предстоит воссоздать оригинальное главное меню, режимы миникарты, недостающие анимации юнитов и полноценный режим глобуса.

Несмотря на статус раннего прототипа, открытый код уже привлек внимание сторонних моддеров. Вдохновившись портом на macOS, пользователь Reddit под ником quarryman самостоятельно адаптировал экспериментальный движок для модифицированной консоли Nintendo Switch.

Работает довольно хорошо. Может выдавать 60 кадров в секунду, но настроено на снижение до 30, если не удается удержать планку. Проведена большая оптимизация графики без потери качества там, где это возможно. Рендеринг идет в нативном разрешении 720p.

- quarryman, автор фанатского порта на Nintendo Switch

Сейчас автор консольной сборки тестирует управление без сенсорного экрана с оглядкой на Civilization VI и Civilization Revolution, а основная команда OpenCiv4 продолжает дорабатывать рендеринг устьев рек, границы культурного влияния, камеру и совместимость с модификациями на GitHub.