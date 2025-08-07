Геймер-ветеран наиграл в Civilization 5 более 58 тыс. часов - это 6 лет

На очереди у взрослого мужчины новая часть серии

Молодой геймер поделился с пользователями невероятным достижением его отца. Оказалось, что мужчина провел в Civilization 5 более 58 тыс. часов. Это почти 7 лет беспрерывной игры.

Мой отец любит Civilization 5. Я решил ему сказать, что вышла 7-я часть. Пришли домой и посмотрели количество его часов. Это 6,7 лет. Он часто оставляет игру включенной, но тем не менее. Это невероятно.



Ddonmega

Геймеры в комментариях отметили, что Civilization 5 нетребовательная. Игру можно спокойно оставлять включенной, чтобы потом вернуться к стратегии в удобное время.

Последней частью серии стала Civilization 7. Стоит только гадать, сколько часов отец геймера потратит в продолжении.