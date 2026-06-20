Игрок заявил о проблемах Civilization V в GeForce Now: причиной могли стать отсутствующие файлы DLC

Пользователь сервиса GeForce Now сообщил о серьёзной проблеме при запуске Civilization V через облачную платформу NVIDIA. По его словам, игра регулярно вылетает во время партий, чаще всего на ходах искусственного интеллекта, а причиной могут быть отсутствующие файлы дополнений на серверах сервиса.

Как рассказал автор жалобы, после проверки сохранений через Steam Cloud он обнаружил различия между локальной и облачной версиями игры. По его наблюдениям, в сборке GeForce Now отсутствуют некоторые элементы DLC, включая часть игровых объектов и чудес света. При этом встроенная проверка целостности файлов Steam обнаруживает недостающие данные, однако скачать их невозможно: любые изменения файлов приводят к завершению облачной сессии.

Отдельное недовольство пользователя вызвала работа технической поддержки NVIDIA. Он утверждает, что после длительной переписки проблема так и не была решена, а часть его сохранений была удалена. Впоследствии, по словам автора обращения, ответы от поддержки прекратились.

Ситуация пока остаётся на уровне пользовательской жалобы, а NVIDIA официально не комментировала данный случай. Тем не менее игроки отмечают, что сообщения о недостающих DLC и некорректной работе отдельных версий игр в GeForce Now появлялись и ранее. Если проблема действительно связана с конфигурацией серверных сборок, то речь может идти не о единичном сбое, а о системном недостатке, который способен затронуть и другие проекты.

Для облачного сервиса, ключевым преимуществом которого является удобный доступ к уже купленным играм, подобные сообщения становятся чувствительной темой. Особенно когда речь идёт о стратегиях вроде Civilization V, где одна ошибка способна перечеркнуть десятки часов, проведённых в партии.